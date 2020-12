Kun je straks Formule 1 kijken via Amazon? - Apparata

De organisatie van de Formule 1 is in gesprek met Amazon, kun je straks ook zo naar F1 kijken?

In Nederland naar de Formule 1 kijken doe je via een F1 TV abonnement of via Ziggo op je televisie. Wellicht komt er een derde mogelijkheid om Max Verstappen live in actie te zien. Formule 1 CEO Chase Carey heeft bevestigd in gesprek te zijn met Amazon over het verlenen van rechten aan het Amerikaanse bedrijf.

Formule 1 en Amazon

Het zou een enorme deal zijn voor Amazon om deze rechten te verkrijgen. Voor de F1 is dit niet de eerste keer dat ze in gesprek zijn met een streamingdienst. Op Netflix kun je kijken naar de F1-documentaire Drive to Survive die met toestemming van de Formule 1 is gemaakt. Momenteel zijn er twee seizoenen, over het 2018 en 2019 seizoen, te zien op Netflix.

Al dat sinds de Formule 1 in handen is van Liberty Media wil het bedrijf de exposure van de F1 vergroten. Dat deden ze onder meer met de lancering van F1 TV en de samenwerking met Netflix. Deze deal met Amazon helpt daar ook weer een tandje bij om de Formule 1 onder een groter publiek te krijgen. Met name in de Verenigde Staten, waar de F1 nog niet zo groot is als in Europa, valt veel winst te behalen. (via Financial Times)