Lachen: Robotstofzuiger Roomba maakt er een rommeltje van - Apparata

Door een recente bug maakt de Roomba robotstofzuiger er letterlijk een rommeltje van en dat levert grappige beelden op.

Robotstofzuigers zijn inmiddels redelijk geïntegreerd in het huishouden van tech-liefhebbers. Maar recentelijk lijkt een van de bekendste robotstofzuigermerken, de Roomba, vooral behoorlijk dronken te zijn. Het automatische stofzuigen blijkt door een softwarefout compleet onmogelijk geworden en de resultaten zijn best wel grappig.

Roomba bug maakt er een rommeltje van

De Roomba zou eigenlijk autonoom ieder huis netjes moeten kunnen stofzuigen, maar door een recente bug blijkt dat heel lastig. Vele gebruikers melden volgens TheVerge dat hun robotstofzuiger sinds update 3.12.8 totaal niet meer werkt.

De stofzuigers lijken dronken te zijn, waarbij ze tegen van alles aan beuken en hun weg niet meer terugvinden naar het oplaadstation. In de onderstaande timelaps is zo’n voorval perfect te zien; zelfs in een lege kamer heeft de Roomba totaal geen idee wat hij moet doen.

Helaas voor eigenaren van een Roomba zal de bug nog wel even aanwezig blijven. Het bedrijf achter de technologie, iRobot (nee, niet de film met Will Smith), zegt tegen het gelinkte medium dat het nog enkele weken kan duren voordat er een fix komt.

Je kunt dus wel concluderen dat de recente update er een rommeltje van gemaakt heeft! Momenteel zuigt de Roomba behoorlijk. iRobot kan wat betreft software dus een puntje zuigen aan de concurrentie. Maar het duurt nog wel even voordat gebruikers schoon schip kunnen maken. Tot die tijd moeten ze hun handen vuil maken aan een handmatige stofzuiger!

