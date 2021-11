Lanceringsdatum AirPods Pro 2 bekend

Afbeelding via: Apple Insider

De AirPods Pro 2 komen eraan, nu is ook de lanceringsdatum gelekt. Lees hier wanneer je dit nieuwe Apple- product mag verwachten.

Alle lekkers en analisten zijn er al een tijd mee bezig: wanneer komen de AirPods Pro 2? Sterker nog, er wordt al sinds 2020 over gesproken en er zijn al meerdere geruchten over geweest. Nu de AirPods 3 er zijn, is het onvermijdelijk dat de nieuwe Pro’s eraan komen.

AirPods Pro 2 lanceringsdatum

Oké, het is nog niet officieel medegedeeld door Apple maar het is een betrouwbare bron. Een geruchtenlekker heeft namelijk een bron in de productieketen. En die bron heeft gemeld dat de AirPods Pro 2 in het derde kwartaal van 2022 komen. Dat is nog best lang wachten.

De informatie is afkomstig van de analist FronTron. Hij is nog niet zo bekend, maar de media nemen zijn informatie serieus. Eerder dit jaar zei hij nog dat de verwachting was dat de lancering in het tweede kwartaal van volgend jaar zou plaatsvinden. Hij heeft zijn voorspelling dus aangepast. Tegen de website MacRumors zegt hij dat de de informatie afkomstig is van iemand binnen de productieketen, die ook de releasetiming van de AirPods 3 wist te voorspellen. Overigens bleek die voorspelling niet helemaal juist. De AirPods 3 kwamen in het vierde kwartaal van 2021, niet in het derde kwartaal.

Derde kwartaal 2022

Toch is het niet gek dat we kunnen aannemen dat ze komen in het derde kwartaal van 2022. Andere gerenommeerde analisten zoals Kuo en Gurman zeiden dit ook al. De experts zijn het er dus over eens wanneer het nieuwe Apple- product er zal zijn.

De Pro’s krijgen vermoedelijk een nieuw en strakker ontwerpt. De stokjes zullen naar alle waarschijnlijkheid in het geheel verdwijnen. Ook zullen er nieuwe functies aan het apparaat worden toegevoegd. Denk hierbij aan fitnesstracking.