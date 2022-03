Lasers op de fiets zijn cool én handig [video]

Lasers op de fiets zijn cool en handig! Geen zorgen, het zijn geen lasers die dingen kapot maken.

Sinds een paar jaar zijn verkeersregels rondom smartphonegebruik ook voor fietsers strenger. Je mag niet meer bellen of appen onder het fietsen, er staan zware boetes op. Dat is vervelend als je navigatie wil gebruiken, bijvoorbeeld.

Lasers op de fiets

Gelukkig is er een oplossing. Oké, in een smartphonehouder op de fiets is ook een oplossing, maar de instructies écht kraakhelder aflezen kan met een apparaat genaamd LaserCube. En ja, dat is een kubus waar lasers uitkomen, je verzint het niet. Alle gekkigheid terzijde: het is sowieso erg cool en waarschijnlijk aardig behulpzaam, kijk zelf maar:

Het idee is dus dat in real time de lasers voor je fiets op de weg zetten waar je heen moet. Zo kun je altijd op de weg blijven letten omdat daar je instructies staan. En het ziet er ’s nachts aardig cool uit.

De LaserCube is trouwens een apparaat dat voor vele andere dingen gebruikt kan worden, om het ding compatibel te maken met deze GPS-aanwijzingen kwam het team achter Wicked Lasers om de hoek kijken. Die delen dan ook deze video.

Een LaserCube kost 1.000 dollar en is dus prijzig, bovendien is het ding kwetsbaar en een nogal groot blok wat op je stuur staat. Praktisch is het (nog) niet. In kleinere vorm zouden lasers op je fiets echter wel een leuke en handige oplossing kunnen zijn.