Lectric XP Lite: een opvouwbare e-bike

Een opvouwbare e-bike in vorm van de Lectric XP Lite. Handig voor in de trein!

Het hebben van een vouwfiets kan ontzettend handig zijn. Het neemt weinig plek in. Bovendien wegen ze weinig en kun je ze zo optillen. Bijvoorbeeld om mee te nemen in de trein. De meeste vouwfietsen zijn gewoon ouderwets. Dat is de Lectric XP Lite niet, want dit is een opvouwbare e-bike. Dat concept zie je nog niet vaak.

Deze e-bike weegt 20 kg. Dat is niet ontzettend weinig, maar voor een e-bike acceptabel. Als je een beetje sterk bent kun je deze fiets dus met gemak de trein innemen of een paar trappen optillen. Heb je ook meteen je workout voor de dag gehad.

De topsnelheid van de elektrische vouwfiets ligt op 32 km/u. Dankzij een 7.8Ah batterij kom je maximaal 60 kilometer ver in de stand met de minste ondersteuning. Kies je voor maximale ondersteuning dan kom je slechts 24 kilometer ver. Deze elektrische fiets is uitgerust met zeven versnellingen.

De verrassing is misschien wel de prijs. Zoals je wellicht weet kost een deftige e-bike toch al gauw meer dan 1.500 euro. Kies je voor een design e-bike dan ben je zomaar het dubbele kwijt. De Lectric XP Lite heeft een prijs van minder dan 800 dollar. Het prijskaartje kun je uiteindelijk nog wel opschroeven door opties aan te vinken. Al met al een bijzonder geinig ding voor een acceptabele prijs.