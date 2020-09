Left 4 Dead 2 nu gratis met een gloednieuwe campaign - Apparata

Geniet van het aankomende weekend. Je kunt Left 4 Dead 2 gratis spelen in combinatie met een nieuwe campaign!

In de hoogtijdagen van Call of Duty: Modern Warfare 2 was er nóg een online game erg succesvol. Uiteraard onder een minder groot publiek dan Call of Duty, maar Left 4 Dead 2 was echt een hele leuke zombiegame. Dit spel is nieuw leven ingeblazen aan de hand van nieuwe content. Gemaakt door de community.

Om te vieren dat de community deze mooie nieuwe campaign heeft gemaakt is Left 4 Dead 2 dit weekend gratis te spelen. Daarnaast is er een grote korting op de game, mocht je het spel toch willen aanschaffen. Zo kun je ook na het weekend door blijven spelen.

Deze nieuwe DLC heet The Last Stand. Er zijn nieuwe uitdagingen, wapens, dialogen, arena’s en een campaign op basis van The Lighthouse Survival map. Een mooi excuus om het spel meer dan 10 jaar na release weer op te pakken.

Mocht je twijfelen of The Last Stand iets voor je is dan kun je onderstaande trailer kijken. Het geeft een mooi voorproefje van wat je te wachten staat. En zeg nu zelf, omdat het gratis is ben je bijna gek om hier niét mee aan de slag te gaan, toch?