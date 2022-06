Lekkere feestjes in je Airbnb? Absoluut niet (meer)

Airbnb stelt paal en perk aan mensen die hun overnachtingsplek als discotheek gebruiken: feestjes in je Airbnb mag niet meer.

Airbnb is heet. Net als bijvoorbeeld Uber is het een dienst die alleen werkt als gebruikers hun eigendom beschikbaar stellen. En dus kun je tegenwoordig aardig veel plekken huren op Airbnb om te overnachten wanneer een hotel niet je ding is (of te duur is).

Controverse

Airbnb ligt echter vaker onder vuur. Want het idee is leuk, maar in de praktijk zijn er wat keerzijdes. De grootste is natuurlijk het hele huisjesmelker-verhaal, waar mensen Airbnb gebruiken om versimpeld tweede of derde huizen te verhuren. We moeten het vandaag even hebben over de controverse rondom overlast. Want als je niet in je eigen huis bent, hoef je nergens meer rekening mee te houden. Toch? Zo lijken veel Airbnb-gebruikers te redeneren. Zo kwamen er veel klachten over luide feestjes op Airbnb en dat zorgde in 2020 al dat er actie ondernomen werd.

Ban op feestjes in je Airbnb

In 2020 is er besloten dat je geen feestjes meer mag hebben in je Airbnb. Het ging toen om een tijdelijk verbod op feesten in elke Airbnb, wereldwijd. Sindsdien is het aantal meldingen van overlast gedaald met zo’n 44 procent. Airbnb concludeert dat het daarom heeft gewerkt en dus wordt de tijdelijke ban omgezet naar een nieuwe regel. Geen feestjes in je Airbnb vanaf nu. Doe je dat wel, dan krijg je met sancties te maken. Dat kan verwijdering van je account of het compleet verbannen van de app zijn. Gewoon niet doen dus. Voor mensen wiens huis het lijdend voorwerp is bij een illegaal feestje en schade veroorzaakt is, kan financiële hulp aangeboden worden van Airbnb zelf.

Even rustig doen in je gehuurde stekkie, dus. Feestjes zijn bij deze verleden tijd op Airbnb.