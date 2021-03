Lenovo gamestoel komt je misschien bekend voor - Apparata

Als je fan bent van manga, dan komt deze Lenovo gamestoel je ongetwijfeld bekend voor. De inspiratie komt namelijk van een bekende serie.

Tegenwoordig kun je op zoveel plekken terecht voor gamestoelen. Vaak lijken ze behoorlijk op elkaar. Maar misschien zit jij daar wel helemaal niet op te wachten en wil je iets unieks voor je setup. Zoek niet verder, want deze Lenovo gamestoel heeft een behoorlijk uniek design.

Als je een manga fan bent heb je vermoedelijk de verwijzing al een beetje gezien. Het ontwerp van de Lenovo gamestoel is geïnspireerd op Demon Slayer. Voor diegenen waar geen lampje gaat branden. Dit is een vrij beroemde Japanse mangaserie.

De kans dat jij deze stoel weet te hosselen is vrij klein. Simpelweg omdat er maar vijf (!) gemaakt worden. Lenovo gaat de gamestoel weggeven in Japan. De actie verloopt via Twitter en is exclusief voor inwoners van het Aziatische land. Aangezien er maar vijf stoelen zijn is het een behoorlijk uniek ding. Dit kan nog veel geld waard worden onder Demon Slayer-fans.

Een grappig detail is dat er een houder voor een katana is gemaakt. Laat je echter niet misleiden door de foto. Het handvat van een katana steekt een beetje uit, maar er zit geen echt exemplaar in de houder. Ben je toch nog gefopt hè.