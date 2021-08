Lijstje: 8 keer speciale Xbox Series X controller

Met een nieuwe Xbox Series X komt een nieuwe controller, bedrijven (maar ook Microsoft zelf) hebben dan weer werk aan de winkel om gave controllers uit te brengen.

We moeten het even hebben over de controller. In het specifiek de Xbox controller. Je staat er eigenlijk weinig bij stil, maar zo’n controller kan erg belangrijk zijn. Het is letterlijk je manier om spellen op je Xbox te spelen. Dat moet goed werken en per Xbox is min of meer dezelfde controller steeds een stukje beter geworden.

Series X controller

De overgang van Xbox One naar Xbox Series (X/S) is een flinke, maar in de controller merk je dat niet zo snel. De controller is vrijwel identiek, op een opnieuw ontworpen ‘D-pad’ na en een sneltoets voor content delen in het midden van je controller. De kleur van je controller correspondeert met de kleur van je Xbox: wit voor Series S, zwart voor Series X.

Aangepaste controller

Er is echter een grote markt voor aangepaste controllers voor je Xbox Series X. Waar een controller meer moet doen dan ‘gewoon je game bedienen’. Microsoft bedient die markt en onthulde op het Xbox Gamescom evenement een speciale controller ter ere van de binnenkort verkrijgbare Forza Horizon 5. Daarover zo meer, want wij hebben nog een aantal controllers opgespoord die je kunt krijgen als het net even een beetje meer mag zijn.

Xbox Wireless Controller – Forza Horizon 5 Edition

Om dus even te beginnen met de nieuwste telg in de controller-familie. De nieuwe Forza Horizon 5 Limited Edition controller is dus ter ere van de aankomende vijfde editie van Forza Horizon. Deze speelt zich af in Mexico en de kleurrijke natuur van deze open wereld diende als inspiratie voor de felle kleuren waarmee deze controller beschikbaar wordt. Een gave touch is dat het gele van de controller doorzichtig is en je de internals van de controller kunt zien. Je kunt hem pre-orderen voor 69,99 euro, dan krijg je hem wanneer Forza Horizon 5 uitkomt op 9 november dit jaar.

Xbox Wireless Controller – Space Jam Tune Squad Edition

Van de film Space Jam bracht Xbox een speciale game uit, die sinds kort te spelen is op je Xbox Series X. Om dit met nog iets meer bombarie te doen, bracht Microsoft ook deze speciale Xbox Series X controller uit. Blauw en een oranje ‘basketbal’-thema spelen een rol om deze kleurrijke controller een speciaal ding te maken. Kopen kan al voor 64,99 euro.

Xbox Wireless Controller – Aqua Shift

Soms heeft een speciale controller ook helemaal nergens mee te maken. Gewoon, je wil eens een speciale editie op de markt brengen. Dat is de gedachte achter deze oceaanblauwe Aqua Shift speciale editie. Een soort metallicblauwe voorkant voegt kracht bij het woord en wordt bijgestaan door donkerblauwe knoppen. De grips op de achterkant hebben een bijzonder effect wat ook moet doen denken aan water. Misschien wel een stille hint dat je voldoende moet drinken tijdens je gamesessies. Ook de Aqua Shift Xbox Series X controller kost 64,99 euro.

Xbox Wireless Controller – Daystrike Camo Edition

Watervrees? Geen zorgen, er is nóg een Xbox Series X controller in speciale kleuren zonder specifiek game-thema. Deze in rood camouflage uitgevoerde controller is een dag en nacht verschil met de Aqua Shift. Je moet er maar van houden, zeggen ze dan. Niet aan te raden voor een rood tapijt, dan raak je hem wellicht kwijt. Kopen kan ook in dit geval voor 64,99 euro.

Xbox Elite controller Series 2

Tot zo ver alle ‘reguliere’ speciale edities van Microsoft zelf, nu voor het echte werk. Een nieuwe Xbox Series X betekent ook een nieuwe Elite controller. Dit is een speciale controller ‘voor de echte gamer’. Speciale bumpers met betere grip maken deze controller beter dan de reguliere, samen met vier nieuwe macro-keys aan de achterkant van de grips. Meer functionaliteit maar ook een duur grapje: de Elite Series 2 controller kost 179,99 euro.

Scuf Instinct Prestige

Het kan nog duurder als je bij Scuf aanklopt. Deze brengen je ook een draadloze Xbox Series X controller met extra functionaliteit. Het gaat trouwens niet om extra macro-keys, maar een knop om snel je microfoon aan en uit te zetten.

Verder heeft ook deze aangepaste grips en anders gevormde bumpers en joysticks voor ‘een betere ervaring’. Als kers op de taart kun je hem ook krijgen in leuke kleurtjes, waaronder onderstaande ‘Energon’. Zoals gezegd is ook dit niet gratis: de reguliere zwarte of witte Instinct kost 179,99 euro, eentje met kleuren kost 229,98 euro.

Controller Skin

Wellicht wil je ‘gewoon’ een Xbox Series X controller maar vind je de game-geïnspireerde controllers of de Aqua dan wel camouflage controllers een beetje afgezaagd. Dan moet je misschien eens aan een Controller Skin van Controllerskins denken. Wij vonden onderstaande met kleurovergang wel gaaf, maar er is veel mogelijk. Wel voor een prijs: 99,99 euro per controller. Kijk zelf maar of er iets tussen zit wat jij dat geld waard vindt.

Turtle Beach Recon

Wil je iets écht cools? Dan is deze Turtle Beach Recon wel écht cool. Deze Series X controller is ook uniek ontworpen met bijzondere grips en bumpers, maar vooral de functionaliteit bovenop de controller springt in het oog. LED-lampjes die een indicatie geven van je microfoonstatus, extra knoppen en zelfs de mogelijkheid om op je controller het volume van ofwel je tv ofwel je headset te verhogen en verlagen. Wel enkel in het zwart beschikbaar, dus voor leuke kleurtjes moet je hem overslaan. Mocht je echter de meest veelzijdige en bijzonder fijn geprijsde (59,90 euro!) willen, dan is de Turtle Beach Recon misschien wel de beste.