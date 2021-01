Live TV weet steeds minder Nederlanders te boeien - Apparata

Het nieuws en talkshows zijn nog altijd heet. Maar nog altijd krimpt de populariteit van live tv.

Kun jij vijf leuke programma’s opnoemen die je af en toe kijkt op televisie? De kans is groot dat je er misschien één of twee kunt opnoemen, maar vijf? Al jaren loopt de populariteit van televisie terug. Dit zijn de meest recente cijfers rondom dit onderwerp aan de hand van een onderzoek uitgevoerd door Telecompaper.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de interesse voor live tv kijken tussen januari en september 2020 met vijf procent is gedaald. Van 46 procent naar 41 procent. Een programma terugkijken op een eigen gekozen tijdstip is natuurlijk een stuk relaxter. En met streamingdiensten als Netflix en Disney+ heb je nog nauwelijks televisie nodig.

Je ziet het ook terug in het onderzoek. Mensen geven de voorkeur aan OTT. Deze afkorting staat voor over the top. Televisie kijken via OTT doe je onder andere met een toepassing als NLziet. Of we helemaal afscheid nemen van ons televisieabonnement? Nee, zover zijn we nog niet. 18 procent geeft aan het ooit te willen opzeggen, maar nu nog niet. 57 procent heeft nog graag een vorm van een tv-abonnement om live te kunnen kijken. 25 procent weet het nog niet.