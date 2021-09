Lol: staatsleden sturen per ongeluk boze brief naar ex-CEO Yahoo

Hét bewijs dat je goed moet blijven opletten: staatsleden van het Amerikaanse congres stuurden een boze brief naar verscheidende CEO’s. En per ongeluk de ex-CEO van Yahoo.

Een geinig verhaal vanuit de Verenigde Staten. Marissa Meyer, ex-CEO van Yahoo, krijgt ineens een brief van het Amerikaanse congres. Een elftal Republikeinen wil namelijk hun gevoelens uiten richting de CEO’s van een aantal grote bedrijven. Waaronder dus Yahoo.

Brief naar ex-CEO Yahoo

Klein probleempje: Marissa Meyer is sinds 2017 geen CEO meer van Yahoo. Zij heeft dus niks meer te maken met de beslissingen van Yahoo. Een ietwat pijnlijke fout voor de congresleden.

Sowieso zijn er rare zaken aan de hand wat betreft deze boze brief. Naast de ex-CEO van Yahoo zijn er bedrijven benaderd als Amazon, Apple, Verizon, Google, Facebook en meer. Inmiddels zijn bedrijven als Reddit, TikTok en Telegram ook relevant voor de casus in kwestie, maar die werden niet benaderd. Dat alleen oude(re) grote media werden benaderd verklaart wellicht ook waarom ex-CEO Mayer nog als CEO bij Yahoo stond.

Capitool

Waarom werden de bedrijven benaderd? Dat heeft te maken met de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Om de oorzaak van de bestorming te vinden, wordt er van alles uit de kast getrokken. Eén van de acties is het verzoek aan 15 bedrijven om data in te zien. Dit zijn dus de eerder genoemde bedrijven, waaronder dus Yahoo. De republikeinse kant van het congres is het hier minder mee eens en wil overstappen op rechtszaken als ze hun data daadwerkelijk laten zien. Een boze brief, waaronder die aan de ex-CEO van Yahoo, is het resultaat.

Een opmerkelijk foutje. Of er inmiddels een brief naar de juiste persoon is verstuurd, is niet bekend. (via Engadget)