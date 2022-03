Lopende fiets: achterwiel vervangen door poten

De lopende fiets van The Q. Bron: video still van Youtube video

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Het vereist waarschijnlijk het brein van een prettig gestoorde om het achterwiel van een fiets te vervangen door benen. Maar toch is het idee minder gek dan het lijkt. Want het is niet voor niets dat we in de natuur bijna alleen maar benen tegenkomen en bijna geen wielen…

Het Strandbeest: de oer-lopende machine

De kunstenaar Theo Janssen bedacht een opmerkelijk kunstwerk, het Strandbeest. Dit kunstwerk wordt door de wind voortbewogen en heeft geen wielen. In plaats daarvan heeft het benen, die met behulp van een vernuftig systeem stapje voor stapje het strandbeest laten wandelen.

Theo Janssen werd hier wereldberoemd mee, al blijft hij er een bescheiden man onder. En hij inspireerde met zijn unieke, grensverleggende kunstwerk knutselaars over de hele wereld. Een van hen was CARV. Hij verbouwde een fiets zo, dat het achterwiel werd vervangen door een Strandbeest-achtige constructie. Een fiets die wordt aangedreven door benen in plaats van door een achterwiel dus.

Zijn systeem, dat nogal krakkemikkig in elkaar zat, werd verder vervolmaakt door de op internet erg bekende knutselaarsgroep The Q. Deze slaagden erin om een soepel werkend model te maken van deze fiets. Zoals je op het plaatje kan zien, beweegt de racefiets zich voor omdat de benen die het achterwiel hebben vervangen, stapje voor stapje de fiets vooruit duwen.

Het is wel zwaar trappen, maar warempel, je komt er wel op vooruit. Dus, het werkt. Aangezien dit een volkomen nieuw voertuig is, is het ook wel logisch dat het nog niet optimaal werkt. Zouden tientallen jaren van technische evolutie dit een comfortabele

“fiets” kunnen laten worden?

Poten in het bos handiger

Nu zie je meteen het voordeel van poten. Omdat poten op de grond blijven staan, hebben poten veel minder last van obstakels op het wegdek dan een wiel. Een beest met wielen komt niet ver in een bos.

De nieuwste robot van Boston Dynamics voor het Amerikaanse leger, die soldaten ondersteunt door vrachtjes te vervoeren, maakt ook gebruik van poten om zich te verplaatsen. Het voordeel is dat deze robothond zich gewoon over oneffen terrein kan bewegen. Dat is natuurlijk een enorm voordeel in het open veld, of in de stad, want de meeste gevechten vinden niet op de weg plaats.

Elektrische fiets op de weg het prettigst en snelst

Maar gelukkig zijn er wegen. Daarom kunnen wij mensen ons veel makkelijker met voertuigen op wielen voortbewegen. En als je dan toch kiest voor een voertuig met wielen, waarom dan niet een zuinig en comfortabel voertuig.

Want hoewel wij alle respect hebben voor het knutselwerk van het team van The Q, denken wij toch echt dat je op een Gazelle, een Pegasus of een Sparta elektrische fiets veel sneller, en toch een vooral veel lekkerder, vooruit komt dan met dit bizarre, maar wel knappe kunstwerk.

Misschien overtreft The Q ooit zichzelf, en komen ze met een elektrische fiets die helemaal geen wielen meer heeft. An de ene kant: hoe cool zou dat zijn. Aan de andere kant wordt je waarschijnlijk zeeziek als je op een dergelijke “fiets” rijdt. Zouden jullie een dergelijke fiets willen hebben?