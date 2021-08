Lord of the Rings komt naar Amazon. Eerste beeld nu te zien

Afbeelding via Amazon Studios

Amazon’s Lord of the Rings komt eraan. Er is nu een lanceringsdatum bekend, maar er is ook een spannende eerste blik op de serie!

De films van Lord of the Rings waren een grandioos succes. De sfeer, de supermooi gemaakte beelden en het verhaal maakte dat veel mensen de weg naar de bioscoop wisten te vinden. Voor de makers betekende dit veel winst. Dat zag Amazon ook en die maakt nu een serie.

Lord of the Rings serie op Amazon

De serie is al in 2017 aangekondigd. In februari 2020 zijn de opnames gestart en zijn nu zo ver gevorderd dat de makers een lanceringsdatum kunnen melden. De serie komt op 2 september 2022 op Amazon Prime.

De onthulling van de premièredatum ging gepaard met een eerste blik op een stilstaand beeld van Amazon’s Lord of the Rings. Hierop zien we een eenzame figuur dat lijkt te staan ​buiten Minas Tirith, de hoofdstad van Gondor. Op de achtergrond van de afbeelding rechts groeien twee witte bomen hoog tegen de horizon.

Amazon's #LordoftheRings series finally has a premiere date!



September 2, 2022



Plus, to celebrate the wrap of Season 1, Amazon has a first look pic from the series: https://t.co/asCwHEMnqo via @decider pic.twitter.com/PGeUpXeAZ9 — Alex Zalben (@azalben) August 2, 2021

Details

Veel is er de afgelopen jaren niet bekend geworden over de serie. Er is weinig gelekt, sinds de sinds de streamingdienst hun voornemen aankondigde om het publiek terug te brengen naar Middle Earth. Er is sporadisch castingnieuws dat suggereert dat de show veel personages zal hebben. En een cryptische tweet van maart 2019 zorgde ervoor dat fans in de war werden gebracht door een kaart van Middle Earth te tonen met het verloren continent Númenor in een hoek. Dat continent was het het Atlantis-achtige huis van de Dúnedain, een geliefd ras van mannen die duizenden jaren vóór de gebeurtenissen van The Fellowship of the Ring in duisternis vervielen.

Als de langverwachte serie straks online staat verschijnen er wekelijks nieuwe afleveringen. Je kunt hem dus niet direct bingewatchen.