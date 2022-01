Lord of the Rings-serie heet The Rings of Power, eerste info bekend!

En de eerste informatie over The Rings of Power is bekendgemaakt. De serie van Amazon in het Lord of The Rings universum!

Vroeger was alles beter? Over die zin kun je discussiëren. Vroeger had je in elk geval een filmtrilogie in de bioscoop genaamd The Lord of the Rings, gebaseerd op de oorspronkelijke boeken natuurlijk. Een geweldige trilogie die anno 2021 nog geweldig is om te kijken.

In het universum van Middle Earth heeft Amazon een serie geproduceerd. Dat is al een tijdje bekend, maar eindelijk hebben we concrete informatie voor je. De serie gaat voluit The Lord of the Rings: The Rings of Power heten. Het is een spin-off en bevat alle grootse verhalen die zich hebben afgespeeld in Middle Earth, geschreven door schrijver J.R.R. Tolkien. Het maken van de ringen, de opkomst van Sauron en ga zo maar door. Het komt allemaal aan bod in The Rings of Power

Het is nog onbekend wat we qua cast en crew kunnen verwachten van de nieuwe Amazon-serie. In een vrijgegeven video is enkel de titel van de show bekendgemaakt. Eerlijk is eerlijk. Het maakt het wachten er niet makkelijker op. Kom maar door met deze epische show! Wij hebben er in elk geval zin in.