LotR regisseur Peter Jackson heeft goudmijn The Beatles beeld - Apparata

Foto @Disney

Lord of the Rings regisseur Peter Jackson werkt aan een revolutionaire The Beatles documentaire met een goudmijn aan ongezien beeldmateriaal.

De gerenommeerde Lord of the Rings regisseur Peter Jackson werkt aan een The Beatles documentaire genaamd The Beatles: Get Back. De film bestaat uit 56 uur aan nog nooit eerder vertoond beeldmateriaal van The Beatles. In tegenstelling tot veel films over de iconische popband is dat het niet om een concertregistratie gaat. We zien McCartney, Starr, Lennon en Harrison in de studio terwijl ze een gloednieuw album samenstellen.

Peter Jackson maakt The Beatles docu

The Beatles fans zullen het ongetwijfeld geweldig vinden dat Peter Jackson met een docu over de band komt. De Nieuw-Zeelandse regisseur heeft bijna 60 uur aan nooit gepubliceerd beeldmateriaal in handen. Het werd allemaal in 1969 opgenomen door Michael Lindsay-Hogg tijdens de opnames van Let It Be, maar het project werd stilgelegd.

Nu, ruim 50 jaar later, komt het dus in handen van Jackson. Naast The Lord of the Rings en The Hobbit heeft de goede man overigens nog een bijzonder talent. Met They Shall Not Grow Old liet Jackson zien dat hij ook bijzonder goed in documentaires was. De film, bestaande uit authentieke beelden uit de Eerste Wereldoorlog, werden voor het project opgepoetst.

Diezelfde technologie past Peter Jackson toe op The Beatles: Get Back. Als je de onderstaande sneak peek ziet, dan lijkt het ook net alsof het om redelijk moderne videobeelden gaat. In elk geval lijkt het totaal niet op beelden van ruim 50 jaar oud!

In de film bereiden de mannen van The Beatles zich voor op een aankomende tour. Ze hebben op dat punt in hun carrière al jaren niet meer getoerd. Tegelijkertijd moeten ze 14 nieuwe nummers schrijven die tegelijkertijd uitgebracht zullen worden.

Dat levert ongekend mooie beelden op van iconen, net voordat ze uit elkaar gaan. Naar verluidt was de opgenomen studio sessie een verschrikking voor de muzikanten. Maar op de beelden is niets anders dan plezier te zien. Dus om in de woorden van Jackson te blijven:

We hopen dat [de film] een glimlach op ieders gezicht zal toveren voor wat broodnodig plezier in deze barre tijden

Peter Jackson monteert The Beatles: Get Back momenteel. De film komt op 21 augustus 2021 uit, naar verwachting op Disney+.