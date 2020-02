Lullig: crimineel verliest 50+ miljoen aan Bitcoins

Duizenden Bitcoins kwijtraken. De nachtmerrie van iedere bezitter.





We kennen allemaal de (zeer vermakelijke) verhalen van mensen die Bitcoins hadden, maar verloren hebben. Eigenlijk een soort leedvermaak. Hoe meer Bitcoins de persoon heeft, hoe verdrietiger de uitkomst. In dit verhaal is het wel heel extreem.

Een drugsdealer uit Ierland had 6.000 Bitcoins in bezit met een waarde van 53,7 miljoen euro. De codes om toegang te krijgen tot de Bitcoins bewaarde hij in een visnet. Je weet natuurlijk al wat ik nu ga schrijven: de visnet is kwijtgeraakt.

De crimineel is opgepakt en de Criminal Assets Bureau (CAB) in Ierland wil de 12 wallets met in totaal 6.000 Bitcoin in beslag nemen. Dat lukt echter niet omdat de bewuste visnet niet gevonden kan worden. Het is volgens The Irish Times de grootste zaak voor de CAB in 25 jaar tijd.

De Bitcoins werden door de crimineel eind 2011 en begin 2012 aangeschaft. Hij kocht ze van geld dat hij verdiende met het verbouwen van cannabis. Een deel van de verdiensten heeft de drugsdealer wel gebruikt. Zo kocht hij een vliegtuig voor zichzelf en heeft hij vlieglessen genomen.

In 2017 werd de man opgepakt en veroordeeld voor een gevangenisstraf van vijf jaar. In de tussentijd was er ingebroken in zijn gehuurde appartement. Daarnaast was het huis door de eigenaar schoongemaakt op opgeruimd omdat het appartement weer verhuurd moest worden. Waar het bewuste A4tje is met de codes weet niemand. Vermoedelijk is het door de huisbaas in onwetendheid weggegooid.