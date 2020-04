Maak je eigen wereld in Super Mario Maker 2

The final major update for #SuperMarioMaker2 is near! Create your own Super World in the new World Maker mode. Course parts like the Frog Suit, Goomba Mask, & more wacky fun wearables join the fun too! The free update arrives 4/22 on #NintendoSwitch!https://t.co/t7UJnfdQ1I pic.twitter.com/JrPfxrZcHW