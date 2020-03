Mac Mini heeft ook een update gekregen

Dit is er nieuw voor de kleinste computer van Apple.





Naast nieuwe iPad Pro’s en een nieuwe MacBook Air, had Apple ook nieuws voor de Mac Mini. De update heeft betrekking op de opslag. Die is namelijk dubbel zo goed geworden in vergelijking met zijn voorganger.

De Mac Mini komt voortaan met 256 GB SSD geheugen. Een upgrade naar 512 GB is tevens mogelijk. Het is helaas niet zo dat Apple dat extra geheugen cadeau geeft. De update voor de Mac Mini komt met een kleine prijsverhoging van enkele tientallen euro’s.

De goedkoopste Mac Mini met 256 GB opslag kost je 929 euro. Voor de versie met 512 GB ben je 1279 euro kwijt.

Het instapmodel heeft een 3,6‑GHz quad‑core Intel Core i3-processor van de 8e generatie, 8 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen en een Intel UHD Graphics 630 videokaart.

Het 512 GB-model heeft dezelfde videokaart en evenveel RAM geheugen. De processor is met de 3,0‑GHz 6‑core Intel Core i5-processor van de 8e generatie, Turbo Boost tot 4,1 GHz wel anders.

De nieuwe Mac Mini’s zijn per direct leverbaar.