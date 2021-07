MacBook Air komt met nieuwe schermtechnologie!

De nieuwe MacBook Air komt in 2022. En wel met nieuwe schermtechnologie ook, lees er hier alles over.

De goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo is van mening dat Apple naar verwachting mini-LED-schermtechnologie gaat opnemen in een MacBook Air-model dat in 2022 debuteert. Dat zei hij tijdens een investeerders- meeting dat vandaag plaatsvond.

MacBook Air schermtechnologie

Kuo zei dat hij denkt dat Apple’s volgende generatie MacBook Air een 13,3-inch mini-LED-display zal gebruiken. Momenteel heeft de MacBook Air een 13,3-inch Retina-display met standaard LED-achtergrondverlichting. De nieuwe schermtechnologie brengt veel verbeteringen, zoals enorm verhoogde contrastverhoudingen, diepere zwarttinten en gaat hogere piekhelderheid opleveren in vergelijking met bestaande modellen.

Het bedrijf introduceerde mini-LED met de 12,9-inch iPad Pro die in april debuteerde. Het display, genaamd Liquid Retina XDR, heeft een achtergrondverlichting die bestaat uit meer dan 10.000 mini-LED’s, gegroepeerd in 2.596 lokale dimzones. Het resultaat is een LCD-scherm met contrastverhoudingen die wedijveren met die van OLED. Super goed beeld dus.

Andere geruchten

Naast de MacBook Air schermtechnologie, zoemt het ook op het internet rond dat Apple dit jaar mini-LED naar de MacBook Pro zal brengen. Terwijl de techgigant de integratie op de iPad Pro beperkte tot het grotere 12,9-inch model, verwacht Kuo dat zowel 14- als 16-inch MacBook Pro-laptops zullen gaan profiteren van de schermtechnologie.

Daarnaast is er een grote kans dat de iPad mini ook een opknapbeurt gaat krijgen. Bij deze update zal de mini ook een LED- behandeling krijgen. Al dit moois kunnen we verwachten media 2022. Echter, dan moet het wel meezitten met de chipproductie. Als dat goed komt, dan verwacht Kuo hogere verkoopcijfers van de MacBook. Tot wel 22 miljoen stuks in 2022. Dit komt door de vraag naar een nieuwe hippe MacBook Air, maar ook naar de andere modellen met verbeterde chips.