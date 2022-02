MacBook Pro heeft last van té warme schermen

De MacBook Pro van Apple heeft last van warme schermen en komt met een oplossing daarvoor.

De MacBook Pro is voor veel mensen de ultieme laptop. Toch vervelend als je schermen dan te heet worden, met alle gevolgen van dien. Apple heeft een nieuw ondersteuningsdocument gedeeld met een waarschuwingssymbool dat kan verschijnen op de MacBook Pro met Liquid Retina XDR Display of de Pro Display XDR wanneer het scherm te heet wordt. Gevolg hiervan is dat de helderheid afneemt.

MacBook Pro warme schermen

Het bedrijf legt uit dat een waarschuwingssymbool, in de menubalk of het weergavemenu, betekent dat het scherm zich in de energiebesparende modus bevindt en “beperkte helderheid gebruikt”. Dit kan voorkomen bij een MacBook Pro uit 2021 of een Apple Pro Display XDR. Het zal niet heel vaak voorkomen en de oorzaak ligt bij meerdere factoren. Namelijk intensief gebruik, maar ook een omgeving waar de temperatuur hoog is. Tevens speelt het vaker op als er gedurende langere tijd heldere content wordt afgespeeld.

Apple komt met meerder oplossingen. Als je de waarschuwing ziet, zorg ervoor dat de kamer minder warm is. Hoe je dat moet realiseren midden in de zomer in Spanje staat er niet bij. Ook is het in de slaapstand zetten van een Mac een tussenoplossing om het apparaat at te laten koelen.

Oplossing

Oké, de helderheid neemt af bij te hoge warmte. Je kan dus ook zelf de slaapstand inschakelen. Doe dat door in het Apple Menu Slaapstand aan te klikken. Je moet hier ongeveer 10 minuten voor nemen. Na die tijd moet de Mac wel weer voldoende afgekoeld zijn.

Als je kamer niet warmer is dan 25 graden en je Mac geeft toch heel de tijd de waarschuwing af, neem dan contact met Apple Support.