Machtige bank voorspelt niet veel goeds voor Bitcoin - Apparata

Een van de grootste en machtigste banken ter wereld heeft een rapport geschreven over Bitcoins. Daarin doen zij een voorspelling over Bitcoin, en dat ziet er niet goed uit.

JPMorgan is de bank. En dat is een grote en gerenommeerde investeringsbank. De bank waarschuwt voor een inkomende Bear Market onder vermelding van ‘ongewone ontwikkeling’ in futures. Dit zijn moeilijke termen voor: er komt een verdere prijsdaling aan!

Bank voorspelt niet veel goeds voor Bitcoin

JPMorgan Chase heeft gewaarschuwd voor een verdere prijsdaling van de populaire digitale munt. Zij voorspellen een ‘bear market’. Dit komt neer op een langdurige daling waar het pessimisme overheerst. De analisten van de bank kijken naar de trend in Bitcoin futures (financieel contract) en constateren een ‘ongebruikelijke ontwikkeling en een weerspiegeling van hoe zwak de vraag naar Bitcoin op dit moment is van institutionele beleggers.’ Een aantal mensen is het (natuurlijk) niet eens met deze analyse.

De analisten keken naar Bitcoin-futures die werden verhandeld met een korting op de spotprijs, ook wel backwardation genoemd. ‘Wij zijn van mening dat de terugkeer naar backwardation in de afgelopen weken een negatief signaal is geweest dat wijst op een bear market’, schreven ze. Volgens de bank is dit een zeer ongewone ontwikkeling en geeft het weer hoe zwak de vraag naar Bitcoins op dit moment is van institutionele beleggers die de neiging hebben om gereguleerde futures- contracten te gebruiken.

Andere zorgen en tegengeluid

Hiernaast zijn er ook nog andere zorgen. Een daarvan kunnen we ook zelf verzinnen: de daling van de crypto van de afgelopen weken. De scherpe daling van het marktaandeel van Bitcoin in de totale cryptomarkt is zorgelijk, dat tussen april en mei daalde van 60% naar ongeveer 40%.

Op Twitter vinden veel mensen de voorspelling dikke onzin. Echt onderbouwd doen ze dat niet, maar andere investeringsbanken doen dat wel. Zij zien juist een toenemende vraag van institutionele beleggers. Goldman Sachs heeft herhaaldelijk gezegd dat het een enorme institutionele vraag naar BTC ziet, en merkt op dat de cryptocurrency een nieuwe activaklasse is geworden. Daarnaast biedt Morgan Stanley al enkele Bitcoin-investeringen aan rijke klanten, vanwege de grote vraag naar de crypto-activa.