Man koopt gouden PS5 van meer dan 9.000 euro [video] - Apparata

Er zijn meerdere gouden exemplaren van de PS5 op de markt. Dit keer zien we daadwerkelijk iemand die er eentje heeft gekocht.

Een PlayStation 5 is nog altijd zeldzaam. Dikke kans dat jij er alsnog niet eentje in de woonkamer hebt staan, ook al zou je zo graag willen. Nog zeldzamer dan een gewone PlayStation 5 is een gouden exemplaar. YouTuber MM7Games heeft er daadwerkelijk eentje gekocht!

De console was alles behalve goedkoop. Voor de gouden PS5 heeft hij meer dan 9.000 euro moeten kopen. Uiteindelijk verdient hij dat wel weer terug met de YouTube weergaven. De video is inmiddels al meer dan een miljoen keer bekeken. Dus dat komt wel goed.

De PlayStation 5 heeft platen van 24 karaats goud en zal in een oplage van 250 stuks worden gemaakt. Het apparaat is gemaakt door het Britse bedrijf Truly Exquisite. Mocht deze gouden PS5 nou niet je ding zijn, dan heeft Truly Exquisite nog andere varianten voor je. Het bedrijf verkoopt bijvoorbeeld ook een platinum PS5 of eentje met 18k roze goud.

De PS5 van goud in kwestie komt met twee DualSense controllers en een 3D Pulse headset. Ook van goud natuurlijk. Je kunt de video bovenaan dit artikel bekijken.