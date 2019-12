Man laat sleutel Tesla Model 3 in zijn hand aanbrengen

Voor eeuwig één met zijn Tesla. Tenzij je het er weer verwijderd natuurlijk.

Een fysieke sleutel in het contact steken en deze omdraaien is niet meer van deze tijd bij moderne auto’s. Een sleutel met een chip, een pasje of enkel je smartphone is tegenwoordig voldoende om bij nieuwe auto’s binnen te komen en deze te starten.

Je moet dan nog wel je sleutel of smartphone meenemen. Wie daar echt te bedonderd voor is kan aan deze meneer een voorbeeld nemen. Een Amerikaanse Tesla Model 3-rijder uit de staat Utah vond het een goed idee om de RFID-chip van zijn Model 3 in zijn lichaam te installeren.

De chip is in zijn hand aangebracht en kan zo zijn Tesla ontgrendelen en wegrijden. Het enige wat hij moet doen is de hand in de beurt van de deur van zijn Model 3 houden. Een nogal extreme manier om altijd je sleutel bij te hebben, maar dat maakt deze Tesla-rijder blijkbaar niets uit. Het lokale Fox 13 maakte een verslag over het onderwerp. Je kunt de video hieronder bekijken.