Man maakt zelf Lego Technic Flintstones RC auto

Hoe vet is dit. Iemand heeft een moderne interpretatie gemaakt op de Flintstones auto via Lego Technic.

De complexe auto’s van Lego Technic zet je niet zomaar in elkaar. Een gevorderde bouwer is in een paar dagen klaar. Maar iemand zoals ik kan er maanden mee zoet zijn. En dat is op basis van een creatie door Lego bedacht. Je kunt ook zelf iets bouwen van de Lego-stenen. En dan is alles mogelijk.

Als je slim genoeg bent, want je moet het maar verzinnen. YouTuber Brick Technology heeft dat dus gedaan. De videomaker heeft de prehistorische Flintstones auto een modern sausje gegeven met Lego Technic. Dus niet langer je voeten gebruiken om vooruit te komen, maar met een motor.

Dit is een zelfbedachte creatie. Geen tekening van Lego is er aan te pas gekomen om dit te maken. Des te knapper is dit stukje kunst van bouwstenen te noemen. De andere kant van het verhaal is dat je dit niet zomaar kunt kopen. Het is immers een unieke creatie en geen product van Lego zelf.

In een 10 minuut durende video laat de YouTuber zien hoe de auto tot stand is gekomen. Het voertuig is zelfs van verlichting voorzien. En het gaat hier om een RC-auto. Dus op afstand bestuurbaar. Gewoon heel erg tof en een zeer geslaagde creatie.