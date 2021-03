Man verbreekt wereldrecord 'dezelfde film kijken' met Avengers: Endgame - Apparata

Je moet er maar zin in hebben. Het wereldrecord dezelfde film kijken is verbroken met idioot veel keer Avengers: Endgame bekijken.

Je favoriete film kijk je misschien wel 5 keer, of zelfs nog meer. Maar om er een echte sport van te maken? Er zijn liefhebbers die deze taak ontzettend serieus nemen. Een filmliefhebber in de Verenigde Staten is het gelukt om het wereldrecord dezelfde film kijken in de bioscoop te verbreken. Hij zag de film Avengers: Endgame maar liefst 191 keer.

Avengers: Endgame duurt zo’n 3 uur. Dat betekent dat Ramiro Alanis, zoals de nieuwe recordhouder heet, maar liefst 573 uur van zijn leven heeft besteed aan het kijken van Endgame. Je moet er wat voor over hebben natuurlijk, omdat record dezelfde film kijken te kunnen breken.

Record dezelfde film kijken gevestigd in 2019

Het record is officieel bevestigd door Guinness World Record. Dat betekent dat hij een certificaat heeft ontvangen. Het is nu afwachten wie zijn record gaat verbreken. Het nadeel is dat je enkel films die lang draaien in de bioscoop kunt bekijken. Je favoriete film draait vast niet meer op het witte doek. Sowieso is het lastig in deze tijden, want door de pandemie zijn bioscopen op veel plekken in de wereld gesloten.

Avengers: Endgame draait al een tijd niet meer in de bioscoop. Het record werd dan ook gevestigd op 29 juli 2019. Nu pas heeft de recordbreker de erkenning van Guinness gekregen. De eerste bioscoopdag was op 26 april 2019. Hij heeft er dus iets meer dan drie maanden over gedaan. (via People.com)