Man verdient bijna 85.000 euro in 1 week met iPhone icoontjes - Apparata

Met het aanbieden van custom iPhone icoontjes is een designer in een week tijd bijna 85.000 euro rijker geworden.

Bij Apple zijn ze ook wakker geworden. Met iOS 14 is het voor eerst mogelijk om het OS een beetje te personaliseren. Dat kon al sinds jaar en dag op Android, maar nu dus ook met iOS 14. Een designer is aan de slag gegaan en heeft unieke iPhone icoontjes bedacht. Een meesterzet, zo blijkt nu. Hij verkoopt ze en loopt dik binnen.

De icoontjes werden door de Amerikaanse YouTuber Marques Brownlee onder de aandacht gebracht in één van zijn video’s. Brownlee bereikt een miljoenenpubliek. Daardoor kwamen de iPhone icoontjes bij een groot publiek in beeld. Het design werd geprezen door het minimalistische uiterlijk. Hij besloot de icoontjes als downloadbaar pakket aan te bieden voor omgerekend zo’n 24 euro.

Duur? Misschien. Er zijn in elk geval genoeg mensen die het pakket willen hebben. In een week verkocht de designer er zoveel dat hij er omgerekend bijna 85.000 euro aan over heeft gehouden. De designer, bekend onder de naam Traf, mag wel een bosje bloemen sturen naar Brownlee. Als de YouTuber de iPhone icoontjes niet onder de aandacht had gebracht was het misschien nooit op zo’n succes uitgelopen. (via BBC)