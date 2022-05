Manieren om je volgende oproep te beantwoorden zonder op te nemen

Neem geen genoegen meer met de standaard manier van oproepen beantwoorden, check hier andere manieren om je volgende oproep te beantwoorden.

Af en toe vergeet je het bijna: je smartphone is oorspronkelijk gemaakt om mee te bellen. Ja, echt. Als je dan toch nog eens gebeld wordt, zijn er manieren om op te nemen zonder op te nemen. Dit gaat verder dan simpelweg je telefoon oppakken en op het scherm tikken om de oproep aan te nemen.

Oproep beantwoorden zonder op te nemen

Dat kan met een spraakopdracht. Die slimme assistent die je het weer vertelt en timers voor je instelt, kan ook worden gebruikt om inkomende oproepen te beantwoorden. Tenminste als je Android en Google assistent gebruikt. ‘Hey Google’ moet het ook doen en dan ben je er helemaal klaar voor.

Inkomende oproepen worden weergegeven als meldingen op je Android-telefoon, dan hoef je alleen maar “hey Google, oproep beantwoorden” (of iets dergelijks) te zeggen om op te nemen zonder een vinger uit te steken. Je kunt ook de opdracht “oproep weigeren” gebruiken als het iemand is met wie je nu niet wilt praten.

Siri

Ook Siri kan oproepen beantwoorden, maar dan alleen via een koptelefoon. Als je AirPods of een aantal Beats-koptelefoons gebruikt met een iPhone, kun je Siri laten vertellen wie er belt. En een spraakopdracht gebruiken om de oproep te beantwoorden.

Kies vanuit Instellingen Telefoon en vervolgens Oproepen aankondigen: Kies Alleen hoofdtelefoon en je hoort details over de oproep in je oren. Wanneer deze functie is ingeschakeld, is geen “hey Siri” vereist; je kunt gewoon “ja” zeggen om de oproep te accepteren of “nee” om het te weigeren wanneer Siri daarom vraagt.