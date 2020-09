Mario Kart Live: Home Circuit brengt kart naar je huiskamer - Apparata

Mario Kart Live: Home Circuit is een hele vette aankondiging van Nintendo.

Een hoop Nintendo nieuws valt er vandaag te vertellen. Dat is geen toeval. Vandaag viert Nintendo namelijk het 35-jarige bestaan van Super Mario. Eén van die nieuwigheden is de aankondiging van Mario Kart Live: Home Circuit.

Voor deze game heb je een behoorlijke huiskamer nodig. Het spel komt namelijk met een echte kart. En deze kart moet je, met je Nintendo Switch, besturen door het huis. Check vooral de video om een indruk te krijgen van deze bijzondere game.

Op de Switch maak je een baan. Via augmented reality en een camera op de kart kun je de baan vervolgens inleren. Net als bij het ‘echte’ Mario Kart heb je ook met Mario Kart Live: Home Circuit te maken met de klassieke toevoegingen die het spel typisch een Mario Kart maken. Denk aan schansen voor snelheid of items van andere spelers om je te dwarsbomen.

Goedkoop is het niet. Het setje (de game + de kart) kost namelijk 99,99 dollar. De combinatie is vanaf 16 oktober verkrijgbaar. Je kunt de set met een Mario-layout aanschaffen, maar er is ook een Luigi-variant. Op termijn volgen ongetwijfeld meer bekende karakters uit de wereld van Mario.