Mark Zuckerberg heeft iets nieuws bedacht en het heet Bulletin! - Apparata

De CEO van Facebook Mark Zuckerberg heeft in een brainwave Bulletin bedacht, gebouwd en nu gelanceerd.

Nee, het is niet de ‘nieuwe’ clubhouse concurrent van Facebook. Maar Zuckerberg gebruikte deze gekopieerde functie wel om zijn volgende nieuwe ding aan te kondigen: Bulletin. Dit is een nieuwsbriefplatform. Ook geen nieuw concept denk je.

Iets ‘nieuws’: Bulletin

Het is ook niet helemaal nieuw, maar wel met wat handige features. Bulletin is namelijk gebouwd op een apart platform van Facebook. Het bedrijf geeft aan om “makers in staat te stellen hun publiek te laten groeien op manieren die niet uitsluitend afhankelijk zijn van het Facebook-platform.” Je hebt dus geen Facebook- account nodig om te kunnen abonneren op een nieuwsbrief. Dat is wel beter, maar het platform vertrouwt wel op de infrastructuur van Facebook. Dus als je gaat betalen voor iets, dan gebruik je Facebook Pay. Betalen moet je bijvoorbeeld om premiumabonnementen te kopen of lid te kunnen worden van groepen die alleen voor abonnees zijn en live audioruimtes.

Problemen

Er zijn al soortgelijke nieuwsbriefplatformen en die kampen met problemen. Concurrent Substack bijvoorbeeld, deze hanteert een “hands-off” benadering van inhoudsmoderatie, zodat iedereen een nieuwsbrief kan starten. De inhoud kan dus een soort van gemanipuleerd worden. Dat doet Bulletin anders door schrijvers zelf uit te kiezen. Maar ook deze schrijvers kunnen gericht inhoud schrijven, Bulletin lost dus niet helemaal het probleem op.

De eerste schrijvers op Bulletin zijn ook bekend. Dat zijn Malcom Gladwell, Mitch Albom, Erin Andrews en Tan France. In de FAQ staat dat het bètaprogramma op de VS is gericht, met op dit moment slechts twee internationale schrijvers. “We zullen kijken naar meer internationale makers na de lancering van ons bètaprogramma’, zegt Bulletin. In andere woorden: wordt het succesvol dan komt het ook naar ons.