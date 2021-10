Mastercard opent de deur voor Bitcoin met dit nieuws

Mastercard is een samenwerking aangegaan met cryptobedrijf Bakkt, daarmee opent men de deur naar Bitcoin en andere cryptocurrency.

Goed nieuws voor crypto en voor een ieder die hoopt dat gevestigde bedrijven het meer serieus gaan nemen. Er is een nieuwe ontwikkeling gaande op dat gebied. Mastercard heeft een overeenkomst getekend met Bakkt. Dat is een cryptocurrency bedrijf en gaat als een soort tussenpersoon spelen tussen de banken en MasterCard op het gebied van crypto.

Mastercard en Bakkt

Met deze samenwerking kunnen banken via het Mastercard betaalnetwerk onder andere beloningen ontvangen en aankopen doen middels cryptocurrency. Denk aan het kopen van een vliegticket met Bitcoin via Mastercard of het boeken van een hotel. Via Bakkt is het vervolgens weer mogelijk om je crypto veilig te stallen, aangezien de meeste banken deze mogelijkheid nog niet bieden.

Deze ontwikkeling is groot, want Mastercard werkt samen met duizenden banken. Alle bekende banken in Nederland zijn ook wel compatibel met het betaalnetwerk van het bedrijf. Om je een beeld te geven. Meer dan 22.000 banken maken gebruik van de Mastercard licentie en er zijn 2.8 miljard actieve Mastercards in omloop.

Voor crypto is de samenwerking tussen Mastercard en Bakkt dit weer een stapje dichterbij het mainstream worden. Zo gaat het steeds normaler worden, net als regulier geld zoals de euro of dollar.