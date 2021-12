Max Verstappen wereldkampioen, aldus F1 2021 voorspelling

Dit weekend viert Max Verstappen dat hij wereldkampioen is geworden. Althans, dat is de voorspelling. Maar de voorspelling is niet waterdicht.

Die voorspelling is afkomstig van de racegame F1 2021. Ten eerste pakt de Nederlander morgen pole position. Daarna volgt er een grandioos gevecht met Lewis Hamilton op de baan. Sergio Perez eindigt als derde, aankomende zondag. Valtteri Bottas zal als vierde eindigen en ook de Ferrari’s weten het tot de top 10 te schoppen. Aldus de glazen bol van F1 2021.

Naast deze voorspelling is er ook een video gedeeld. In het filmpje is te zien hoe Max zijn kampioenschap viert. De voorspelling van F1 2021 is gemaakt aan de hand van een gesimuleerde race in de game. Elke coureur heeft een rating, waarin Lewis Hamilton en Max Verstappen als beste naar voren komen. In een gesimuleerde strijd op Yas Marina trekt uiteindelijk Verstappen aan het langste eind, aldus de voorspelling. Max Verstappen hoeft alleen maar voor Lewis te eindigen zondag om wereldkampioen te worden.

Maar Codemasters vergeet een cruciaal ding in deze voorspelling. De oude layout van de baan is opgenomen in de racegame. Yas Marina is vernieuwt en is een nog snellere baan geworden. Dus of Max Verstappen echt kampioen gaat worden zondag? We weten het binnenkort..