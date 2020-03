McLaren vernieuwt samenwerking met deze techgigant

De Britse autofabrikant gaat een hernieuwde samenwerking aan.

McLaren werkt niet alleen samen met techpartijen als OnePlus en Dell. De Britse autobouwer doet ook dingen samen met Logitech. Beide partijen hebben nu een vernieuwde samenwerking aangekondigd.

Logitech G en McLaren spreken over een nieuw racetijdperk. De bedrijven gaan een samenwerking aan op het gebied van simracing, esports en gamingtechnologie. De focus ligt met name op esports.

Logitech G heeft de inspanningen van McLaren op het gebied van esports vanaf het begin ondersteund en ik kijk ernaar uit om deze samenwerking uit te breiden. Logitech G is uniek in de manier waarop ze samenwerken met hun partners om de beste ervaring en hoogwaardige producten voor gamers te creëren. We zijn verheugd om gamers een nieuwe G Challenge te brengen en een nieuwe toegangspoort tot de racewereld te openen.