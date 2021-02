Meer gametitels van Sony dit voorjaar naar de PC - Apparata

Sony is voornemens om meer exclusieve gametitels dit voorjaar naar de PC te brengen. Wij weten welke.

De first- party game Days Gone is nu nog exclusief voor de Playstation 4, maar komt dit jaar naar de PC. De CEO van Sony Jim Ryan heeft dit vandaag verteld. Het is de eerste game dat dit jaar naar PC komt, maar we kunnen er in de nabije toekomst meer verwachten. Ook ontwikkelaar Bend Studio plaatste een Tweet hierover en zei dat het meer details in de toekomst kan delen over welke gametitels van Sony naar de PC komen.

PC release breng geld op

Vorig jaar werd Horizon Zero Down onverwacht gelanceerd op de PC. Ja, het leed zeker wel aan wat bugs maar de game is een hit voor Sony. Marktonderzoeksbureau Nielsen schat in dat dit spel ongeveer 720.000 keer is verkocht in de eerste maand dat het beschikbaar was. Sony is niet gek en gaat dit trucje herhalen.

“Het is een redelijk eenvoudige beslissing voor ons,” zegt de CEO. “Er is een mogelijkheid om die geweldige games aan een breder publiek bloot te stellen en de economie van game-ontwikkeling te erkennen, die niet altijd eenvoudig is. De kosten voor het maken van games stijgen met elke cyclus, omdat het kaliber van de IP is verbeterd. “

Herwaardering Days Gone

Bij de release van het spel waren de recensies niet echt super enthousiast. De gamingpers zag overeenkomsten met bijvoorbeeld andere open- world games en zag de toegevoegde waarde niet. Toch is dat beeld gekanteld de afgelopen maanden en zijn mensen de game meer gaan waarderen. Het is van Sony dan wel een interessante keuze om nou net Days Gone als volgende PC- poort te kiezen, maar als het spel net zo weet te ‘groeien’ als op de Playstation dan heeft het zeker potentie voor de PC.