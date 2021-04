Meest iconische en briljante gamestuurtje is er - Apparata

Thrustmaster heeft een gamestuurtje ontwikkeld genaamd de Ferrari S1000. En we willen hem.

Deze week is door Thrustmaster de Formula Wheel Add- On Ferrari S1000 gelanceerd. Het is een stuur voor het spel F1 2020 voor de PS4, PS5, Xbox One, X Box Series X/ S en voor de PC. Dit spel is gebaseerd op het Formule 1- seizoen van 2020. De game bevat alle races die gereden zouden worden. Door corona zijn er enkele races geschrapt, maar in het spel kan je ze allemaal rijden.

In de toekomst zal het gamestuurtje ook nog met meer spellen werken. De controller komt compleet in de doos met een ingebouwd display. Het stuur is zo gaaf dat je hem eigenlijk gelijk zou willen kopen.

Sturen

Het gamestuurtje heeft een voorplaat van 100% koolstofvezel. Ook heeft het rubberen grepen met textuur en volgens de maker een perfect uitgebalanceerde Force Feedback en verbeterde race controle. Klinkt goed. Het stuurwiel werkt met 15 LED’s voor het motortoerental en 6 LED’s voor de vlaggen van de marshalls.

Echt aluminium kan je ook op het stuur vinden en dat vinden we prettig. De schakelflippers zijn van 100% aluminium, zoals bij echte sportwagens. Dit maakt het gevoel en geluid compleet. Denk je erover na om het ding gelijk te bestellen, dit zit allemaal in de doos:

Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition stuur

magnetische schakelpaddles + 4 x bevestigingsschroeven

“Welkom bij de Thrustmaster Club” -flyer

USB-C-kabel (15,8 “/ 400 mm)

inbussleutel

snelstartgids

flyer met garantie-informatie

Leverbaar

Het gamestuurtje is direct leverbaar in heel Europa. Ook in ons kikkerlandje is het apparaat dus te bestellen. Bij de bekende verkooppunten is het te bestellen voor een paar honderd euro.