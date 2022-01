“Mensen zitten een derde deel van hun dag op hun telefoon”

Een onderzoek laat blijken dat we ongeveer één derde van onze ‘wakkere dag’ besteden op onze telefoon.

Je smartphone kan alles. Bellen, berichten sturen, internetten, socializen en natuurlijk nog veel meer. Omdat ‘ie zo’n groot deel van ons leven is, gebruiken we hem veel. Tot zo ver geen verrassingen.

Onderzoek gebruik telefoon

We gebruiken de term ‘we’ omdat volgens onderzoek men zijn digitale vriend veel gebruikt. Het onderzoek, uitgevoerd door de app Annie, registreerde hoe veel we op onze telefoon zaten in 2021. Dat is gemiddeld gezien 4,8 uur per dag. Omgerekend ongeveer een derde van de totale tijd dat we wakker zijn.

Populaire apps

Het lijkt logisch welke apps verantwoordelijk zijn voor deze dominantie van de smartphone. Denk aan apps als YouTube, TikTok, Instagram en dergelijken, die zo’n 70 procent van de aandacht opeisten. Ook gaven we in die apps lekker veel uit: 170 miljard dollar in totaal, met wereldwijd per minuut een uitgave van 320.000 dollar. Flinke bedragen!

Het onderzoek pakt natuurlijk een gemiddelde van alles, maar uitschieters wat betreft veelgebruikers vinden we in Brazilië en Indonesië. Die zaten gemiddeld 5,4 uur per dag op hun telefoon. Misschien wel één van de belangrijkste getallen: dit aantal uren is een toename van 30 procent ten opzichte van hetzelfde onderzoek in 2019.

Geen verrassing dus dat we veel op onze telefoon zitten, maar zo erg is het dus gesteld volgens dit onderzoek. (via Annie)