Met Android 13 zijn twee telefoonnummers mogelijk

Handig! Android 13 maakt het mogelijk om twee telefoonnummers op je smartphone te zetten.

Veel mensen hebben een zakelijk nummer en een privé nummer. Daar heb je dan vaak twee smartphones voor nodig. Android komt met een handige oplossing en straks is het mogelijk om twee telefoonnummers op één smartphone te zetten.

Android 13 met twee telefoonnummers

Bij sommige Android-telefoons is het al mogelijk om twee simkaarten in een toestel te stoppen. Echter, we gebruiken steeds vaker eSim. Dit is de vervanger van de fysieke SIM-kaart en deze zit direct in je apparaat.

De website Esper is er achter gekomen dat in de meest nieuwe versie van de Android code Google met een oplossing hiervoor komt. Het bedrijf komt met ‘Multiple Enabled Profiles’, ook bekend als MEP. De huidige eSims zijn nu al in staat om MEP te gebruiken. Maar dan kan je maar gebruik maken van één nummer (actief gebruik). Twee verschillende nummers actief laten werken is hiermee niet mogelijk. Met de nieuwe code is dat wel mogelijk. Dan kan je twee nummers van twee verschillende providers koppelen aan je eSim.

Ontwikkelfase

Android 13 is nog in de ontwikkelfase. Verschillende functies worden getest en aangepast. Soms komt het zelfs voor dat deze niet de eindstreep halen. Deze zien we dan nooit terug in een reguliere Android-update. Toch hebben veel experts de goede hoop dat MEP wel beschikbaar komt voor het grote publiek. Dit mede omdat Google al in 2020 een patent liet vastleggen. Uit het verleden blijkt dat dit een indicatie is dat het bedrijf het serieus neemt. Laten we hopen dat Android 13 deze functie ons gaat bieden.