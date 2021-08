Met deze AirTag case verlies je nooit je AirPods Pro

Bang dat jij die peperdure AirPods Pro mogelijk verliest hoeft niet meer door een AirTag aan de case te hangen.

AirPods Pro zijn heerlijke dingen, maar het is ook een typisch duur product van de Amerikaanse techgigant. Ze kosten namelijk 279 euro. Voor dat geld ben je natuurlijk super zuinig op deze kleine dingen in je oren. Het laatste wat je wilt is de accessoires kwijtraken. Een bedrijf heeft een oplossing bedacht door de AirTag te combineren met de AirPods Pro voor slechts een paar tientjes.

AirPods Pro met AirTag

Het product luistert naar de naam Tag Armor Duo van Spigen. Met zo’n naam kan het al niet misgaan. De Tag Armor Duo kost 35 dollar en voorkomt dat jij je AirPods Pro kwijtraakt. Let wel, als de oortjes in de case zitten. Want de AirTag zit in deze case. Mocht je de AirPods Pro dragen in je oren en ze verliezen dan ben je ze gewoon zo goed als kwijt.

De case is een iets dikkere en stevigere variant op de standaard case die je van Apple meegeleverd krijgt met de AirPods Pro. Er is een uitkeping gemaakt om een AirTag in de plaatsen. Je vraagt je toch serieus af waarom Apple dit zelf niet bedacht heeft. Het enige wat je er nog apart bij moet kopen is de AirTag zelf, deze worden niet meegeleverd. (via Gizmodo)