Met deze apps volg je de Olympische Spelen

De Olympische Spelen zijn gisteren begonnen, wil je niks missen check dan deze apps.

Het is een enorm spektakel: de Olympische Winterspelen. Dit keer is het in China. Complete volksstammen zijn aan de buis gekluisterd. Nederland doet het altijd goed op de winterse variant. Wil jij niks missen, dan is het verstandig om deze apps op je telefoon te hebben.

Apps voor de Olympische Spelen

Er zijn best wat apps te vinden waarmee je helemaal op de hoogte blijft. Wij hebben er drie voor je uitgelicht.

De eerste is de echte officiële app van de Spelen. Je vindt er heel veel informatie en het is echt heel uitgebreid. Dit kan ook een nadeel zijn, want waar begin je? Je kunt informatie vinden over elke sport, land en sport. Om toch wat overzicht te krijgen kan je de app personaliseren en naar je wensen inrichten. Denk hierbij aan je meest favoriete sporten en dan vervolgens hier notificaties over krijgen. Tevens kun je er achtergrondverhalen lezen van de sporters, maar ook (eerder) behaalde resultaten.

Android

iOS

De app van de NOS kan natuurlijk ook niet ontbreken. Zij hebben de rechten in handen voor het uitzenden, daarom kun je in de NOS- app veertien livestreams volgen. Uiteraard komt de NOS ook met sportnieuws, video’s en reportages. Ook kan je in deze app notificaties krijgen over welke Nederlander op welke dag aan de bak moet.

Android

iOS

Ben je fan van Belgisch commentaar? Dan is Sporza de keuze voor jou. Hier kan je natuurlijk de Belgische sporters volgen, maar zit je ook goed voor liveblogs, samenvattingen en reportages. Tevens maken ze elke dag een ‘sportmagazine’ met allerlei informatie over de ontwikkelingen op de Spelen. Wellicht een welkome afwisseling als je de NOS- app beu bent.

Android

iOS