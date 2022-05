Met dit scherm heb jij een voordeel over andere gamers

Zo ultra snel als jij kunnen anderen niet zijn als je deze ROG monitor met 500 Hz ververssnelheid hebt. Tenzij die anderen hem ook hebben, uiteraard.

Alles wat betreft computers en prestaties gaat over getallen. Steeds maar hogere getallen. En het steeds maar weer behalen van nieuwe mijlpalen. Zo wil Asus en hun ROG (Republic of Gaming) serie altijd voor de beste prestaties gaan en, het moet gezegd worden, het is ze weer op één aspect gelukt.

ROG monitor met 500 Hz

De nieuwste ROG gaming monitor krijgt namelijk een ververssnelheid van 500 Hz. De ververssnelheid bepaald hoe snel jouw scherm reageert op wat er gebeurt en des te hoger, des te beter. De vorige generatie ROG monitor kon 360 Hz aan, dus 500 is weer een flinke upgrade. Helemaal gezien het feit dat 120 Hz op bijvoorbeeld een smartphone of een wat meer middenklasse scherm al vlot genoeg voelt.

Esports

Waarom dan nóg meer? Omdat deze ROG monitor meer bedoeld is voor het echte professionele werk. Esports, welteverstaan. Als je echt de beste gamer wil zijn in een kamer vol met gamers, kun je elk voordeel van de hardware gebruiken. Vandaar dat deze monitor wel beschikbaar wordt voor niet-Esporters, maar waarschijnlijk een duur grapje gaat worden. Het beeldscherm meet trouwens 1920 x 1080 pixels en is 24 inch groot.