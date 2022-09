Meta bouwt AI om Wikipedia te factchecken

De relatie van Facebook en moederbedrijf Meta met de vrijheid van meningsuiting is niet altijd even harmonieus. Tegelijkertijd is er veel onrust over nepnieuws. Kan de nieuwe AI van Meta de open source encyclopedie Wikipedia kuisen van misinformatie?

Nepnieuws of een ander gezichtspunt?

Eén van de felste discussies in politiek en maatschappij gaat over nepnieuws. Het verspreiden van misinformatie en gekleurde informatie is een zeer effectieve strategie om de bevolking naar je hand te zetten of rellen uit te lokken. Daarom dat machthebbers erg ongerust zijn over zogeheten nepnieuws.

Natuurlijk is ook het standpunt van machthebbers, zoals iedereen met een politieke agenda, nogal gekleurd. De beste manier om onderscheid te maken tussen fouten en juiste informatie is de bewijzen er achter te onderzoeken. Zo zijn foutieve nieuwsartikelen vaak verdraaiingen van de bronnen die ze gebruiken, of gaan de bronnen heel ergens anders over. Ook het algemeen gerespecteerde Wikipedia heeft dat probleem. Kan de AI van Meta dat probleem oplossen?

Meta AI checkt Wikipedia bronnen

De oplossing van Meta is eigenlijk heel simpel. Check bij elke bewering in Wikipedia of de bron die voor deze bewering wordt opgegeven ook werkelijk daar over gaat. het is alleen wel heel erg veel werk. Op Wikipedia staan miljoenen artikelen die door meer dan 100.000 bijdragers, de Wikipedianen, worden geschreven. De AI van Meta moet deze taaie klus gaan overnemen.

De bedoeling is dat de AI checkt of het artikel waarnaar de link verwijst ook werkelijk gaat over het onderwerp. Staat er in die voorgaande bewering bijvoorbeeld dat de maan gemaakt is van groene kaas, en verwijst deze naar een artikel dat over de Krabnevel gaat, of Paris Hilton, dan ontdekt de AI dat de bronvermelding niet klopt.

De AI is nog niet zo slim als een mens, waardoor echte slimme vervalsingen, waarbij bijvoorbeeld het onderwerp wel in grote lijnen overeenstemt met de bronvermelding, maar de bron in feite de stelling tegenspreekt, er nog niet uit kunnen worden geplukt. Toch zal dit waarschijnlijk een hele verbetering zijn om de ergste ruis uit Wikipedia te halen.