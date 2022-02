Meta heeft slim trucje tegen metaverse-viezeriken

Viezeriken heb je overal, maar voor de metaverse in Horizon Worlds heeft Meta een digitaal trucje bedacht. Why not!

Het ambitieuze metaverse-plan van Meta, voorheen Facebook, komt met wat eigentijdse problemen. De virtuele benadering van de realiteit kent namelijk een groot risico op viezeriken; dat is in de echte wereld niet anders. Daarom heeft Meta een nieuw systeem bedacht om ongepast gedrag tegen te gaan. En als leuke bijkomstigheid zou de verspreiding van een VR-vorm van corona zo ook tegengehouden worden!

Meta Horizon Worlds

Vanaf het moment van schrijven rolt Meta het metaverse-spel Horizon Worlds langzaam maar zeker uit. De gratis VR-game brengt mensen in een sociale sfeer bij elkaar. Daarnaast kunnen gamers zelf werelden maken en programmeren voor unieke ervaringen.

De valkuil van een sociale game blijkt daarentegen het gebrek aan grenzen van sommige gebruikers. Sinds Meta een ding werd zijn er mensen die documenteren hoe mede-VR-gebruikers anderen intimideren en ongepast behandelen. En als vrouw blijk je al snel virtueel betast, nagefloten en gepest te worden.

Meta introduceert daarom een virtuele begrenzing van hoe dicht mensen bij elkaar kunnen komen. Het concept heet Personal Boundary en zorgt dat gebruikers altijd 1,2 meter van elkaar verwijderd blijven.

Noodzaak

Nu is het natuurlijk ontzettend woke om hier al te serieus op in te gaan; een sociale omgeving moet vrij zijn voor iedereen. Maar uiteindelijk moet Meta met de Horizon Worlds een balans vinden tussen (eventueel vunzige) expressie van gebruikers en het welzijn van mensen die daar aanstoot aan nemen.

Dit is simpelweg een realiteit voor bedrijven als Meta. Als je ooit een VR-set op je harses gehad hebt dan zul je weten hoe ‘echt’ dingen aanvoelen. De metaverse is een virtuele omgeving die zo prettig mogelijk moet zijn; het is een product, dan wil je niet dat gebruikers elkaar wegjagen.