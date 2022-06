Microsoft brengt Xbox games naar je Samsung Smart TV

Xbox games spelen zonder console op je Samsung Smart TV. Microsoft maakt het vanaf nu mogelijk.

Vanaf eind deze maand heb je niet meer persé een Xbox console nodig om te gamen op je flatscreen. Na eerder al de Xbox Game Pass naar de Samsung Galaxy telefoons te brengen is nu het grote scherm thuis aan de beurt.

Microsoft werkt hiervoor intensief samen met Samsung en vanaf 30 juni is het mogelijk om op je nieuwste, in 2022 aangeschafte, Samsung Smart TV te gaan gamen via de in de Samsung Gaming Hub te downloaden Xbox app. Het idee is dat je de app op je televisie start, de favoriete controller aansluit en gamen maar.

Xbox Game Pass

Gratis is het natuurlijk niet. Om toegang te krijgen tot honderden cloud-enabled games moet je wel Xbox Game Pass Ultimate lid zijn. Dat kost je 12,99 euro per maand, maar daar hoef je vanaf eind deze maand dus geen console meer bij aan te schaffen.

Via bluetooth kun je je favoriete controller pairen met je televisie, bijvoorbeeld de Xbox Wireless Controller of de DualSense controller van Sony. Voorbeelden van games die beschikbaar komen in de cloud zijn A Plague Tale: Innocence. Hades en Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction.

Geen zin in een abonnement en wel een spiksplinternieuwe Samsung Smart TV? Dan kun je altijd nog aan de slag met Fortnite, die is namelijk zonder Game Pass beschikbaar.

Alleen voor Samsung?

Of en wanneer deze mogelijkheid ook beschikbaar komt voor andere Smart TV’s zegt Microsoft vooralsnog niets over. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit wel gaat gebeuren. Wereldwijd zijn er namelijk zo’n 25 miljoen Game Pass-leden en die hebben natuurlijk niet allemaal een splinternieuwe Samsung Smart TV. Daarnaast is er natuurlijk een enorm potentieel aan gamers die 12,99 euro per maand een stuk laagdrempeliger vinden dan een paar honderd euro voor een console.

Wij zijn benieuwd naar de game ervaring. De snelheid van je internetverbinding zou wel eens van grote invloed kunnen zijn op hoe soepel dat gamen via je televisie gaat. Nog een extra gratis tip van ons die hieruit voortvloeit: sluit die nieuwe Smart TV wel even aan met een vaste internetverbinding. Al die gamedata via de WiFi zou wel eens tegen kunnen vallen.