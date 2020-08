Windows Cortana gaat verdwijnen, nieuwe assistent komt

Wat gebeurt er nu met de Harman Kardon Invoke en Surface Headphones?

Google Assistant en Siri zijn wellicht de bekendste spraakassistenten. De spraak-assistent van Microsoft, Microsoft Cortana, doet bij minder mensen een belletje rinkelen. Dat hoeft nu ook niet meer, want Microsoft heeft besloten haar spraak-assistent van de markt te halen

Microsoft Cortana brak nooit door

De spraak-assistent is al sinds 2016 op de markt en presteerde wisselend. Daarna leek Microsoft niet heel veel aandacht meer in de Cortana te steken. Nu heeft Microsoft dus besloten de stekker uit het project te halen en het project van de markt te halen.

Toch zijn de plannen met voicecontrol niet helemaal van tafel.

Vervanging Microsoft Cortana wordt taakgericht

Het techconcern wil de technologie namelijk ombouwen en in gaan zetten in Windows 10 en Office 365. De bedoeling is dan dat de assistent op basis van stemcommando’s gaat helpen met het uitvoeren van taken binnen de diverse toepassingen, zoals Word, Excel, Teams en andere programma’s. Ook zou je bijvoorbeeld tegen de assistent kunnen zeggen dat hij of zij een afspraak in jouw agenda moet noteren. Het is daarbij wel te hopen dat de spraak-assistent niet op hol slaat.

Microsoft hoopt met deze slag de directe concurrentie met de bekende assistenten te vermijden terwijl zij toch in kan zetten op de trend van toenemende voice-control.

Wat betekent dit voor Harman Kardon Ivoke en Surface headphones?

Hoewel je natuurlijk blij kan zijn met deze opties ontstaat er wel een probleem als je in het bezit bent van een Harman Kardon Ivoke of Surface hoofdtelefoon. Die werken namelijk nu nog met Cortana, maar na de volgende firm-update niet meer. Dat is best zuur, want daarmee verworden deze gadget tot duurbetaalde reguliere bluetooth-speakers en headsets. Microsoft is namelijk niet van plan om ruim baan te geven aan andere assistenten. In plaats daarvan krijgt men een cadeaubon van respectievelijk 50 (Kardon) en 25 dollar. Ik heb het vermoeden dat niet iedere gebruiker blij zal zijn met deze oplossing.

Bron: The Verge

Foto: Wiki Commons