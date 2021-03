Microsoft Edge gaat Chrome achterna en dat is mooi - Apparata

Een goede ontwikkeling voor Microsoft Edge, want het volgt de positieve punten van concurrent Google Chrome.

Een veilige browser ervaring krijg je het beste met een ontwikkelaar die je veel updates voorschotelt. Op dat vlak heb je met bijvoorbeeld Chrome of Firefox niets te klagen, maar Microsoft ondernam met Edge niet altijd de juiste maatregelen op dit gebied. Gelukkig komt daar spoedig verandering in.

Microsoft gaat het anders uitpakken met Edge. Elke vier weken kun je voortaan een update verwachten voor de browser van het Amerikaanse techbedrijf. Daarmee volgt Edge bijvoorbeeld wat Google met Chrome doet. Google kondigde onlangs een vergelijkbare strategie aan. Het is uiteindelijk een goede ontwikkeling voor jou en mij, de eindgebruiker. Althans, als je überhaupt gebruik maakt van Edge als browser. Anders heb je er niet zoveel aan natuurlijk.

Het is nu niet zo dat er meteen updates aankomen in april, mei, juni enzovoort. Pas met de komst van Edge 94 is het zo dat er maandelijks updates uitgerold zullen worden. De verwachting is dat deze nieuwe versie van Microsoft Edge aan het einde van de zomer van dit jaar verschijnt.

Het komt erop neer dat je in 2021 veel meer updates kunt verwachten voor de browser in vergelijking met dit jaar. Een goede en veilige ontwikkeling!