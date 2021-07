Microsoft icoon Clippy keert terug in Windows

Wie is er niet groot geworden met de bekendste assistent van Microsoft office? Clippy is weer aanwezig in Windows.

Spreekbeurten, werkstukken of gewoon je CV maken. We hebben allemaal wel uurtjes gespendeerd in Microsoft Office. In de hoogtijdagen van Windows XP had je diverse assistenten binnen Office. De bekendste is misschien wel Clippy. Juist die Clippy komt weer terug in Windows, hoera.

Niet als assistent, maar als emoji. Clippy maakt onderdeel uit van een grote update. Deze update omvat zo’n 1.800 emoji en is gericht op diverse Microsoft producten. Denk aan Windows zelf, maar ook Office 365 en Teams. Hoewel de emoji lijkt op het origineel, hebben er wel wat wijzigingen aan het uiterlijk plaatsgevonden om Clippy wat moderner te maken in Windows.

Je kunt Clippy tegen het einde van het jaar verwachten. Daarnaast komt de emoji in een later stadium nog naar wat andere Microsoft apps. Denk aan bijvoorbeeld Outlook. De iconische assistent van Microsoft is een begrip voor het Amerikaanse bedrijf. Veel Windows-gebruikers koesteren warme herinneringen aan Clippy, omdat het figuurtje meteen opdook als je Microsoft Office opstartte in het oude Windows-tijdperk. Het is dan ook een stukje nostalgie dat Clippy een terugkeer maakt. Een eerdere teaser van Microsoft leverde al meer dan 150.000 likes op, terwijl het bedrijf 20.000 likes ‘nodig’ had om Clippy weer terug te brengen.