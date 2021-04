Microsoft lanceert unieke smartphone in Nederland - Apparata

De smartphone van Microsoft met een unieke eigenschap is nu te koop in Nederland.

Microsoft is niet zo trendy als bijvoorbeeld Apple. Het bedrijf staat meer bekend als een gedegen bedrijf, dat gewoon goede stabiele en werkbare producten op de markt brengt. Nu dus ook met de lancering van een nieuwe smartphone in Nederland.

Surface Duo

Microsoft heeft bekend gemaakt dat het zijn Android– smartphone, genaamd Surface Duo, heeft uitgebracht op de Nederlandse markt. Het apparaat is ons niet geheel onbekend, omdat het al sinds vorig jaar verkrijgbaar is in Amerika. Ook kan je de smartphone sinds februari in Frankrijk en Duitsland kopen. Nu is dus ook Nederland aan de beurt. Uiteraard draait het apparaat op Android.

Het meest opvallende aan de smartphone zijn de twee aparte schermen. Het is dus niet een opvouwbare telefoon zoals we tegenwoordig kennen, maar echt een apparaat met twee schermen. Eigenlijk zijn het een soort van twee telefoons, maar dan aan elkaar verbonden als één. Want de smartphone heeft ook twee batterijen. Het apparaat is wel vouwbaar (maar niet met een vouwscherm), dit door de twee afzonderlijke schermen over elkaar heen te klappen.

Afbeelding via Microsoft

Handig of niet?

Maar wat heb je aan twee afzonderlijke schermen? Eén groot scherm moet toch voldoende zijn voor de doorsnee smartphone gebruiker zou je denken. Dat denkt Microsoft ook en daarom richt het bedrijf zich met deze smartphone zich voornamelijk op de zakelijke markt. Twee schermen is vooral handig als je meerdere dingen tegelijktijdig aan het doen bent. We beeldbellen wat af tegenwoordig, en dan is het handig dat je op het ene scherm aan het bellen bent en op het andere aantekeningen maakt.

De telefoons van BlackBerry waren in eerste instantie ook meer gericht op de zakelijke markt, maar werden een mainstream succes. Dit omdat destijds de telefoon heel bruikbaar en innovatief was. Of de Surface Duo dit ook in zich heeft, ik weet het niet. Vast staat wel dat twee schermen best wel handig is.

De telefoons komen niet goedkoop: meer dan 1500 euro voor de 128 GB variant en meer dan 1600 euro voor de 256 GB variant. Maar dan krijg je wel twee schermen.