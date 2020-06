Gamingwereld op zijn kop door besluit streamingdienst Mixer

Streamingplatform Mixer maakt een zeer verrassende move en dat leidt tot emotionele tafrelen.

Microsoft zet met Xbox natuurlijk zwaar in op de gaming markt. Een streamingplatform om de games te kunnen bekijken hoort daar natuurlijk bij. Nadat eerdere pogingen met Beam mislukte kreeg de streamingdienst van Microsoft in 2017 een make-over en ging verder onder de naam Mixer.

Streamingdienst Mixer nooit echt succesvol

Waar Microsoft van veel producten een succes maakt was dat voor Mixer eigenlijk nooit weggelegd. Men probeerde weliswaar een antwoord te vinden op de kritiek die er vaak op Twitch te horen is, maar toch bleven de bezoekersaantallen achter. Zo bleek uit onderzoek dat men in 2019 met Mixer niet meer dan zo’n 3,6% of 3,7% van het aantal kijkers op Twitch haalde.

Ook de inzet van bekende gamers zoals Ninja konden het tij niet keren. Hoewel Ninja naar verluid een astronomisch bedrag kreeg voor zijn inzet en er enorm veel gamers met hem overstapten naar Mixer was het niet genoeg om het tij te keren.

Microsoft gooit de handdoek voor Mixer

De gang van zaken heeft klaarblijkelijk bij Microsoft tot de conclusie geleid dat de maat vol is. In een voor velen onverwacht statement maakt men bekend dat men stopt met het streamingplatform. Al op 22 juli 2020 gaat de stekker uit Mixer. Waar dit bericht al als een schok kwam, heeft men een nog grotere verrassing. Het platform gaat namelijk vanaf die dag op in Facebook Gaming als onderdeel van een strategische samenwerking. De Mixer-pagina’s zullen daar ook naar doorverwijzen en de profielen zijn eenvoudig over te zetten, zo belooft Microsoft.

Gamingwereld geschokt door de gang van zaken

Voor de recreatieve gamers is er dus, afgaande op de blogpost die Microsoft publiceerde, al veel geregeld om de overstap naar Facebook Gaming te maken als men dat wil. Voor de professionele gamers ligt dat anders. Naast Ninja heeft Mixer namelijk nog meer stergamers, zoals Cory “King Gothalion” Michael en Michael “Shroud” Grzesiek onder contract. In een eerste verklaring heeft Facebook Gaminig laten weten dat men deze exclusieve deals niet automatisch door wil zetten. Volgens hen is elke gamer na 22 juli vrij om naar het platform van zijn of haar keuze te gaan.

Enerzijds betekent dat voor grote gamers een nieuwe kans om miljoenencontracten binnen te slepen. Anderzijds is de vraag welke streamingdienst dat gaat betalen. Er komen immers ineens veel topnamen vrij waar een beperkt aantal streamers voor in de markt zullen zijn. Bovendien zijn velen met redelijk wat ophef bij Twitch vertrokken, dus of men daar staat te springen om de criticasters weer terug te nemen tegen astronomische vergoedingen is de vraag. In ieder geval leidt dit tot emotionele tafrelen en commentaren op het Mixer-platform. Dit kun je bijvoorbeeld lezen op de pagina van Ninja.

Foto: Mixer-pagina Ninja