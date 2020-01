Microsoft stopt bijna met support Windows 7.

Dat ga je merken en dit kun je doen ter voorbereiding.





Op 14 januari is het zover, dan stopt Windows met de support van het immens populaire Windows 7. Of eigenlijk beter gezegd, de gratis support. Voor gebruikers van Windows 7 professional en Windows 7 enterprise zijn er namelijk nog wel een aantal mogelijkheden om hun versie nog 3 jaar te gebruiken.

Dat het einde aan support impact gaat hebben is logisch. Ondanks dat het programma al 10 jaar oud is blijkt Windows 7 nog op meer dan een kwart van alle computers geïnstalleerd te zijn. Als jij één van de mensen bent die nog met Windows 7 werkt moet jij je dus voorbereiden.

Dit ga je merken als Microsoft support van Windows 7 stopt

Uiteraard kun je ook na 14 januari ook gewoon gebruik blijven maken van Windows 7, maar na die datum krijg je geen software-updates, technische support en beveiligings-updates meer. Met name die laatste beperking kan voor problemen zorgen. Doordat de beveiliging niet meer geactualiseerd wordt zullen jouw computer en de gegevens daarop via Windows 7 steeds kwetsbaarder worden voor hackers en andere nare zaken zoals ransomware.

Dit kun je doen om je voor te bereiden op de tijd na Windows 7

Er zijn grofweg drie (voor de hand liggende mogelijkheden) om je voor te bereiden op het einde van Windows 7. Allereerst kun je jezelf de vraag stellen of je niet binnenkort aan een nieuwe computer toe bent. Als dit zo is lijkt het nu een goed moment om een verandering te overwegen.

Op de computers die nu aangeboden worden is namelijk een nieuwere Windows-versie ingebouwd die (voorlopig) wel gratis ondersteuning blijft krijgen.

Mocht je jouw huidige apparatuur willen blijven gebruiken dan is het wellicht een optie om over te schakelen op Windows 8 of Windows 10. Dit is normaal gesproken een dure grap, maar via een legale ‘workaround’ die wij eerder deelden kun je wellicht nog gratis upgraden. Bovendien zijn er grote updates aangekondigd voor na 14 januari die Windows 10 veel verder moeten verbeteren. Upgraden is dus het tweede alternatief.

Als je niets wilt doen en Windows 7 wilt blijven gebruiken kan dat uiteraard ook, mits je je bewust bent van de gevaren. Je kunt dan zorgen dat je jouw huidige computer maximaal beveiligt tegen kwaadwillenden. Denk hierbij aan het steeds installeren van alle software-updates die wel worden geleverd voor andere programma’s en uiteraard de virusscanner.

Tot slot kun je ervoor zorgen dat je niet kwetsbaar bent als je wel geraakt wordt. Zo kun je tijdig gevoelige informatie van de computer halen en op andere wijze opslaan, bijvoorbeeld via de Cloud. Ook kun je instellen dat het systeem regelmatig back-ups maakt. Ook dit kan in de Cloud of bijvoorbeeld via jouw anti-virus programma.

Kortom, welke beslissing je ook neemt, actie is nodig vóór 14 januari om ervoor te zorgen dat je na 14 januari zo veilig mogelijk online kunt blijven.

De mogelijkheden tot betaalde support die we aan het begin van het artikel noemden bespreken we niet verder omdat deze vooral gericht zijn op de zakelijke markt (en mogelijke illegale oplossingen). Mocht je daarin wel geïnteresseerd zijn dan kun je hier in ons bronarikel van The Register meer over lezen.