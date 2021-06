Midnight Black en Cosmic Red PS5 DualSense eindelijk in de winkel - Apparata

Ze werden een tijdje geleden aangekondigd. Eindelijk kun je naar de winkel om de Midnight Black en Cosmic Red PS5 DualSense controller te kopen.

Breng een beetje fleur in huis. Of in elk geval een ander uiterlijk controller in vergelijking met de PlayStation 5. De console van Sony is wit en zwart van kleur. De meegeleverde controller gaat mee in dit thema. Wil je wat anders dan kan dat vanaf morgen. Dan is de DualSense PS5 controller in Midnight Black en Cosmic Red verkrijgbaar.

De kleur Midnight Black bestaat uit meerdere subtiele tinten zwart met lichtgrijze details, een inspiratie op de nachtelijke hemel. Cosmic Red is daarentegen geïnspireerd op de kosmos, met zijn rode tinten. Voor de rest zijn de controllers gelijk aan de gewone DualSense. Dus je beschikt over Haptic Feedback, de Adaptive Triggers en een stevige trilmotor voor een intense game ervaring.

De bekende winkels die de PlayStation 5 aanbieden zullen ook de Midnight Black en Cosmic Red PS5 DualSense gaan verkopen. In tegenstelling tot de console, zal de beschikbaarheid van de controllers naar verwachting niet tegenvallen. De prijs ligt op 75,99 euro per stuk voor de controllers. Hou webshops en winkels echter goed in de gaten om er eentje voor een zachtere prijs te kopen.