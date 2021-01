Minder iPhone 12 mini's door coronapandemie - Apparata

iPhone 12 Mini leveringen zijn minder door corona, maar Apple levert juist meer iPhone 12 Pro’s en Pro Max’s. Ook spelen er andere factoren.

Voortdurend krijgen we brancherapporten binnen. Hierin staan de productieaantallen van smartphones. Apple leverancier Pegatron ziet op dit moment minder bestellingen voor de iPhone 12 mini. Waar Pegatron de productiecapaciteit juist had opgevoerd om aan de vraag te voldoen, liepen ze toch tegen problemen op. Dit vanwege vermeende schendingen van het arbeidsrecht van studenten. Bestellingen van Apple liepen hierdoor vertraging op.

Arbeidskwesties spelen ook een rol in de haperende aanlevering van Apple onderdelen

Apple is tegenwoordig streng in het naleven hiervan. Dit kan hun goede naam aantasten, vandaar. Pegatron had namelijk te horen gekregen dat zij geen nieuwe bestellingen meer zouden krijgen van Apple, totdat de zorgen over de arbeidskwesties zijn opgelost. Apple ontdekte volgens Bloomberg dat Pegatron studenten indeelde als gewone werknemers. Het gevolg hiervan is dat ze overuren moesten draaien en ’s nachts zouden werken. En dat is niet volgens de regels.

iPhone 12 mini leveringen: Corona remt verkoop

Naast deze problemen plaatst Apple nu ook minder bestellingen van de iPhone 12 mini bij de leveranciers. Dit wordt toegewezen aan het coronavirus in de VS en Europa, dat nog steeds in de greep is van deze pandemie. Digitimes meldt afzonderlijk dat Foxconn juist een toename in bestellingen heeft ontvangen voor de productie van de grotere smartphones, zoals de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Blijkbaar willen we, ondanks dat we in een crisis zitten, grote en dure smartphones als we iets nieuws zoeken. Apple is dan niet te beroerd om dat te leveren.